Quartu, stop alle auto sulla 554 per i lavori della nuova passerella sopraelevata

I lavori per rimettere in sicurezza la passerella sopraelevata che collega la zona industriale di Sa Serrixedda con il Quartello e Pitz’e Serra e viceversa? Saranno eseguiti di notte, almeno così si capisce dall’ordinanza della polizia Locale che, dopo aver ricevuto precise richieste dalla ditta romana che dovrà eseguire tutte le operazioni, la Blue Shark srl, ha disposto la chiusura al traffico della Ss 554 dal Margine Rosso sino a via Pitz’e Serra. Circa due chilometri e mezzo senza marmitte, dalle ventidue alle sei, dal 12 al diciassette dicembre. Gli operai dovranno sostituire i parapetti della passerella pedonale ed eliminare la tanta ruggine che l’ha resa, col tempo, un’infrastruttura molto pericolosa, al punto da portare il sindaco Graziano Milia a firmare l’ordinanza di chiusura totale per i pedoni.

Sarà compito degli uffici comunali piazzare la segnaletica e i cartelli per avvisare gli automobilisti delle modifiche. Automobilisti che, per almeno cinque giorni, saranno quindi costretti a cercarsi percorsi alternativi per raggiungere più zone di Quartu e dell’hinterland.