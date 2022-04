Quartu, sopra il ristorante in centro c’è una palazzina a rischio crolli: “Fate subito i lavori”

Una palazzina in pieno centro a Quartu a rischio crolli, una “situazione di pericolo” che va risolta in tempi rapidissimi, per evitare nuovi guai. I calcinacci, dal palazzo di viale Colombo 17, proprio sopra il ristorante Arkè, sono caduti più di dieci giorni fa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno eliminato i pezzi di cemento pericolanti e piazzato tante transenne. E, a operazione conclusa, hanno subito avvisato il Comune. E oggi il sindaco Graziano Milia ha firmato un’ordinanza urgente con la quale ordina, all’amministratore temporaneo del condominio, di far partire subito i lavori di messa in sicurezza. C’è un elevato rischio di nuovi crolli “e lo stato di degrado dell’immobile crea una situazione di pericolo tale da rendere necessario un intervento immediato e urgente a salvaguardia della pubblica incolumità”.

In un punto trafficatissimo ogni giorno, con migliaia di persone che devono raggiungere o la zona di via Brigata Sassari o il viale Marconi, la possibilità che qualcuno possa farsi seriamente male è elevata. L’amministrazione comunale rilascerà, gratis, l’autorizzazione edilizia. E, se i lavori non dovessero partire, scatterà la multa: “Da ottanta a 480 euro”.