Quartu, si schianta con l’auto contro il muro di un giardino: giovane in codice rosso al Brotzu

Grave incidente a Quartu, nella zona di Flumini, nella lunga via S’Ecca S’Arrideli. Un giovane al volante di un’auto ha perso il controllo del volante, forse per una distrazione, per un guasto improvviso o per l’alta velocità, ed è finito fuori strada, andando a sbattere violentemente contro il muro del giardino di una delle tante abitazioni sparse nella zona. L’impatto ha provocato il crollo del muretto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane dalle lamiere, per affidarlo alle cure dei medici del 118. È finito al Brotzu in codice rosso.

Paura per i proprietari della villetta: appena hanno sentito il botto sono subito usciti per capire cosa fosse successo.