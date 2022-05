Quartu, sì alla Tari scontata per le attività commerciali: bollette più leggere anche per i b&b

La sforbiciata della Tari per tutte le attività commerciali, quindi i negozi, ma anche per i bed and breakfast e le case vacanza a Quartu è realtà. Lo sconto in bolletta del 7% viene approvato a maggioranza dal Consiglio comunale. Tutto possibile grazie a 275mila euro recuperati dall’amministratore: quindi, tassa sui rifiuti più leggera per tutti gli operatori commerciali. È questa la mano d’aiuto prevista, dopo più di due anni di perdite legate alle restrizioni del Coronavirus.

Critico il centrodestra. Christian Stevelli non ha partecipato al voto: “Sbagliato dare questo aiuto a pioggia, bisogna fare controlli più mirati perché non tutte le attività hanno subìto cali, alcune non hanno mai smesso di lavorare”. Dalla maggioranza, la consigliera Valeria Piras, nel promuovere la manovra, osserva che “il documento va approvato entro il 31 maggio, non può essere rinviato”. Alla fine, i sì sono stati sedici, più due astenuti e sei consiglieri, tutti dell’opposizione, che non hanno votato.