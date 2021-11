Quartu, scontro frontale al Margine Rosso: ferite due persone

Quartu Sant’Elena, incidente stradale sulla litoranea viale Leonardo Da Vinci, i Vigili del Fuoco intervengono per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 6 di questa mattina sulla litoranea viale Leonardo Da Vinci, all’altezza del Margine Rosso a Quartu Sant’Elena, per un incidente stradale in cui per cause ancora da accertare due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sono stati soccorsi dalle ambulanze inviate dal 118 e trasportati in ospedale uno in codice giallo e uno in codice verde.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.