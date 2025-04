Quartu Sant’Elena, tutto pronto per la street art e music multiculturale: oggi, dalle 10 alle 17 al Parco del popolo Curdo, l’evento “NOI – Un’unica comunità”, una giornata che vedrà impegnati un centinaio di ragazzi che frequentano le scuole superiori. Fervono i preparativi per l’evento organizzato dall’associazione tutori e tutrici MSNA della Sardegna, con il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena e il sostegno della Fondazione di Sardegna che si terrà sabato 12 aprile dalle 10 alle 17 al Parco del popolo Curdo di Quartu.

Una giornata all’insegna dell’arte e della musica, oltre che della solidarietà e del multiculturalismo, nella quale un centinaio di ragazzi e ragazze che frequentano le scuole superiori dell’area metropolitana di Cagliari e di altre scuole e comunità per minori stranieri non accompagnati di tutta la Sardegna potranno cimentarsi con la street art insieme al writer Conan e sbizzarrirsi con la street music con Simonluca Dj.

L’iniziativa promuove i principi di solidarietà, inclusione e coesione sociale attraverso una giornata conviviale e multiculturale. Durante l’evento, i giovani avranno l’opportunità di realizzare insieme un’opera di street art originale. Obiettivo dell’iniziativa è infatti creare sinergie tra i ragazzi e farli riflettere ed esprimere, attraverso l’arte in tutte le sue forme, su temi quali inclusione, solidarietà, legalità e cittadinanza attiva.

La partecipazione è libera e gratuita, con un pranzo sociale a buffet preparato appositamente dallo Chef Daniele Cui, che ha partecipato alla sesta edizione di MasterChef Italia, distinguendosi per la sua passione e la sua creatività, selezionando con cura solo prodotti di primissima qualità di aziende del territorio accuratamente individuate.

“Un’iniziativa che mette al centro i valori della solidarietà, dell’inclusione e della partecipazione attiva, assolutamente in linea, quindi, con principi e obiettivi dell’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta -. Siamo davvero felici che l’Associazione Tutrici e Tutori Volontari della Sardegna per minori stranieri non accompagnati abbia scelto Quartu per questa importante giornata e abbiamo accolto con entusiasmo il progetto, coinvolgendo anche gli studenti delle scuole cittadine, perché riteniamo che questa sia un’opportunità preziosa per condividere momenti di multiculturalità, creatività e convivialità. Un’occasione concreta per costruire ponti e conoscersi: oggi più che mai, se ne sente il bisogno” conclude l’esponente della Giunta Mila.

