Quartu Sant’Elena – Sesso al parco in pieno giorno, la rabbia di una mamma: “State molto attenti perché adesso non si può più stare sereni neanche lì”. “Lamenti” scambiati inizialmente per un animale sofferente, la donna ha poi scoperto la coppia appartata “tra i rifiuti” mentre consumava l’intimità: “Per fortuna mia figlia era convinta che fossero delle pecore”.

Passeggiata al parco con sorpresa, questo è quanto accaduto a una mamma che ha deciso di raccontare pubblicamente l’accaduto anche per mettere in guardia altri frequentatori del luogo che, magari intenti a passeggiare nell’oasi naturale, potrebbero imbattersi nella stessa spiacevole situazione. “Oggi ho deciso di portare mia figlia al parco di Molentargius per farle provare la nuova bicicletta. Mentre arrivavamo ho sentito un lamento, pensavo fosse un animale sofferente invece erano due schifosi che stavano facendo sesso in mezzo ai rifiuti”.

Atti osceni in luogo pubblico, insomma, incuranti di poter essere notati, o sentiti come avvenuto in questo caso, si sono lasciati prendere dal fuoco della passione.

“Sono scappata via” ha proseguito la mamma che ha protetto la figlia al fine di evitare che scoprisse che i lamenti non provenivano dagli ovini ma da una scena a luci rosse vietata ai minori.