Quartu Sant’Elena, sabato si insedia il consiglio comunale. La Giunta del neo sindaco Graziano Milia è pronta, gli assessori sono stati scelti e sabato mattina si terrà il primo consiglio comunale.

Sui nomi, massimo riserbo: dovrebbero essere resi noti solo sabato ma il Sindaco non esclude di presentarli in anticipo con una conferenza stampa alla quale inviterebbe tutti i consiglieri.

Tutto pronto, quindi: a una settimana esatta dal voto, con il quale i quartesi hanno scelto Milia e la sua squadra per amministrare la città, anche gli assessori sono già stati scelti e pronti per iniziare il programma per far rinascere Quartu Sant’Elena.