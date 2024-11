Quartu Sant’Elena , l’appello disperato di Marco Casula: “Aiutateci a trovare chi ha investito papà”

Affida ai social il ragazzo la richiesta di aiuto al fine di rintracciare chi ieri sera ha falciato mortalmente Ignazio Casula, lungo la ss 197, Furtei, per dileguarsi senza prestare soccorso.

“Chiediamo a quanti più possibili di condividere e far girare questo modello di auto FORD FOCUS 2011 colore grigio scuro metallizzato. È stato dimostrato corrispondere al modello di auto pirata che ha investito nostro padre ieri, alle ore 17.30 circa tra Furtei e Sanluri, con danneggiamenti nel lato sinistro a livello di faro anteriore e paraurti, pezzi che sono stati ritrovati nel luogo dell’incidente. Carrozzieri, meccanici, autodemolizioni e rivenditori di cambi auto sono stati già contattati e informati dalle forze dell’ordine. Anche i video delle telecamere locali e dell’ hinterland sono in fase di ispezionamento”. Un dramma per questa famiglia che un anno fa aveva perso Mattia, fratello di Marco, 28 anni, a causa di una male incurabile. Ieri il sinistro mortale, l’uomo è stato travolto mentre attraversava la strada. “Grazie a tutti” conclude Casula “per la condivisione e per starci vicini in questo momento di forte dolore”.