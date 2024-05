Quartu Sant’Elena, due auto in fiamme in pochi giorni nel quartiere dei Musicisti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Due auto in fiamme in pochi giorni nel quartiere dei Musicisti, l’ultima ieri sera: intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo ed evitare il propagarsi delle fiamme. Le origini dell’incendio, che ha avvolto la vettura in sosta, non sono ancora chiare, quel che è certo è che è il secondo mezzo incenerito in poco tempo: il fumo denso e nero ha avvolto il quartiere, del veicolo, parcheggiato sotto le finestre dei palazzi, è rimasto solo lo scheletro in ferro. Rabbia e preoccupazione tra i residenti che evidenziano come il fenomeno non sia un caso isolato. L’incendio del mezzo è stato segnalato verso le 20,45, provvidenziale l’intervento da parte dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.