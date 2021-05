Quartu Sant’Elena, calano i positivi al covid in città e procedono a pieno ritmo le vaccinazioni. Sono già 43 mila i cittadini che si sono recati presso l’hub di via Beethoven che, presto, verrà dotato di un impianto di climatizzazione.

Prosegue la decrescita del numero dei positivi in città, “stiamo toccando la soglia degli 80 – spiega il sindaco Graziano Milia – questo è un dato sicuramente positivo, ma bisogna ancora esercitare grande determinazione nel mantenere tutte le precauzioni che ci sono sempre state indicate”.

Prosegue anche l’attività del centro di vaccinazione, oggi si prevede di superare la soglia di 43 mila persone vaccinate.

“Nei prossimi giorni ci metteremo ulteriormente a disposizione per la realizzazione di lavori nel palazzetto di via Beethoven, per consentire di affrontare l’imminente stagione estiva”. Gli adeguamenti della struttura sono stati momentaneamente sospesi per poter essere utilizzata come centro di vaccinazione, però l’utilizzo d’estate potrebbe essere piuttosto problematico “se non si interviene con un impianto di refrigeramento” anche per preservare la temperatura giusta per tutto l’occorrente per la vaccinazione.

“Continuiamo a metterci a disposizione, a collaborare lealmente con grande attenzione a tutto ciò che ci viene richiesto e che può essere necessario per un buon andamento della campagna vaccinale. Dobbiamo insistere molto, in continuazione senza mai fermarci”.

L’amministrazione guidata da Milia sta inoltre lavorando per una serie di misure aggiuntive a sostegno del mondo delle imprese e delle famiglie.

Molte risorse saranno destinate per l’assistenza immediata e per il rilancio delle attività commerciali: “ll nostro intento è non solo quello di dare ristoro a delle situazioni difficili ma anche di generare un clima positivo, di rilancio, di mettersi in discussione per ripartire cercando, possibilmente, di fare meglio di prima. Questo deve essere il nostro obiettivo”.