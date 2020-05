Quartu saluta per l’ultima volta Federica Angius: “Il tuo sorriso vivrà in eterno”

L’ultimo saluto a Federica Angius, l’avvocatessa e politica di Quartu Sant’Elena morta, ieri, a 45 anni, avviene in una chiesa del Sacro Cuore dove, dall’inizio alla fine della messa, ha regnato il silenzio. In tanti hanno voluto fare una preghiera e salutare per l’ultima volta una donna apprezzata e stimata, conosciuta per la sua lealtà e il suo altruismo, una “guerriera” che ha sempre combattuto contro quel male che, qualche anno fa, è comparso nella sua vita. La maggior parte delle persone sono rimaste fuori, sul sagrato, per via delle regole di distanziamento del Coronavirus. Presenti, oltre al marito Guido Sarritzu, i parenti e gli amici, anche molti politici che, negli anni, hanno avuto modo di raffrontarsi e collaborare con Federica Angius.

Molto toccante il messaggio scritto, dopo il funerale, su Facebook, dal marito della 45enne, il sindacalista della Uil Guido Sarritzu: “Il tuo sorriso non lo dimenticherò mai,il sorriso di chi ha lottato, di chi ha amato la vita, e tu la vita l’hai amata fino all’ultimo giorno. Riposa in pace mio dolce cucciolo, sei stata il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Ricorda che i guerrieri non muoiono mai, al massimo possono allontanarsi per poi tornare più forti di prima, ed io aspetterò per riabbracciarti forte e stare ancora insieme. Ciao amore mio”.