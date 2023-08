Quartu, sagrato e piazza nuovi a Flumini con 500mila euro: arrivano alberi, panchine e luci a led 

Un sagrato nuovo di zecca, al pari della piazza, più alberi, luci a led e panchine. Ecco il nuovo volto, in anteprima, dell’area attorno alla chiesa di Santa Maria a Flumini di Quartu, tra via dell’Autonomia Regionale e via dei Nasturzi. La Giunta Milia ha dato l’ok ai lavori, 500mila euro per riqualificare dopo diciassette anni tutta la zona della parrocchia principale per le migliaia di fedeli che vivono nella zona del litorale. In arrivo cespugli di erbe aromatiche e altre piante, più panchine in marmo e un’illuminazione moderna, con lampioni a led. Oggi il via libera all’approvazione proposta di stralcio funzionale del progetto definitivo e degli indirizzi per la progettazione esecutiva. Un progetto rimasto per tanto tempo nel cassetto degli uffici comunali, rispolverato e modernizzato dall’attuale amministrazione comunale. Ci sarà spazio, a lavori conclusi (l’inizio è previsto dopo le vacanze di Natale) per una decina di parcheggi, finalmente ordinati. Il Comune è già a caccia di altri fondi per creare un’ulteriore area di sosta per le auto grande oltre 350 metri quadri e che si trova a pochi metri dalla chiesa.

“Entro l’anno contiamo di affidare la gara per i lavori”, spiega il vicesindaco Tore Sanna, “in modo da partire subito, con l’anno nuovo, con il cantiere”.