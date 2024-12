Non ci sono miglioramenti purtroppo per quanto riguarda le condizioni di Gianluca Dessì, investito sulle strisce pedonali in Viale Marconi a Quartu. Il giovane si trova attualmente in coma, ricoverato al Businco di Cagliari da quel tragico giorno. Il 27enne stava attraversando le strisce davanti al supermercato Md quando un’auto lo ha travolto lo scorso 20 novembre. Pochi istanti fatali, in cui il giovane ha sbattuto prima violentemente contro il parabrezza e poi è caduto a terra. Purtroppo, l’impatto al suolo per Gianluca è stato violentissimo e soprattutto ha sbattuto la testa. Da quel momento, Gianluca era già in coma: i medici non hanno ancora potuto svegliarlo. Intanto, la sua famiglia e un’intera comunità gli sono vicino pregando per una sua pronta guarigione.