Quartu, Raf e Manuela Villa scaldano le corde vocali: a settembre concerti gratuiti in piazza

Quartu è pronta per accogliere Raf e Manuela Villa, due cantanti molto apprezzati e conosciuti anche a livello internazionale. Arriveranno a settembre, a una settimana di distanza, e saranno i due protagonisti di altrettante feste patronali. Il 7 settembre in piazza Santa Maria toccherà alla cantante romana, per quella che sarà sicuramente la serra più partecipata in onore di Maria di Cepola. È la stessa Villa a confermare la presenza direttamente dal suo profilo ufficiale di Facebook.

Sette giorni più tardi sarà il turno di Raf. L’autore di brani conosciutissimi come “Ti pretendo” e “Infinito”, sarà la punta di diamante in piazza Sant’Elena, nel clou dei festeggiamenti imbastiti, come da tradizione, per onorare la patrona di tutti i quartesi.