Quartu, prenota la visita al fegato al Cup: “È fortunato, c’è posto al Brotzu a dicembre 2021”

Sergio Di Guilmi di Quartu Sant’Elena a Radio Casteddu segnala il disagio che sta vivendo: “Ho avuto un trapianto, ho problemi di salute e devo effettuare delle visite mediche costanti. Il 28 ottobre ho chiamato il CUP e mi è stato risposto “è tutto pieno, chiami i prossimi giorni”. Di Guilmi spiega di essere “disposto anche a spostarmi ma non c’è niente da fare: chiamo allora il primo dicembre, risponde un’operatrice molto cortese che mi dice: “Guardi, mi faccia vedere, è stato fortunato: ho trovato un posto al Brotzu per il primo dicembre 2021. Queste lungaggini non credo che siano legate al Covid, con le mie patologie sono abituato ad andare in giro per medici e ambulatori e vedo che nelle strutture che sono convenzionate, quando hanno la disponibilità dei soldi da parte della regione, si trova tutto, quindi la storia del Covid è un po’ una scusante, questa è l’idea che mi sono fatto io”.

L’uomo racconta inoltre un altro fatto: “Io vado in una farmacia a ritirare la maschera che uso tutte le notti per dormire. La dovrei cambiare ogni 6 mesi e sono obbligato ad andare al Santissima Trinità per farmi fare la richiesta dei ricambi.

Quest’anno non si è potuto mettere piede in ospedale, ho chiesto se potevo farmi fare la richiesta da uno pneumologo qualsiasi e la risposta è stata no, deve essere assolutamente fatta al Santissima Trinità. L’ultima maschera l’ho presa a gennaio del 2020, adesso siamo nel 2021, per cui si presume che lo strumento sia disponibile presso la farmacia. Sono andato martedì, tre ore di fila, la gente in coda sotto le finestre dell’ingresso della farmacia dove c’è una dottoressa che da sola deve sbrigare tutto e due collaboratori che corrono come pazzi. Ogni tanto qualcuno si affaccia dalla finestra e chiama il numero corrispondente al turno, la gente non si può neanche allontanare dalla finestra. Ovviamente l’alternativa sarebbe farla privatamente, a pagamento, oppure telefonare di tanto in tanto per sapere se magari qualcuno ha rinunciato alla visita” .

Risentite qui l’intervista a Sergio Di Guilmi del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU