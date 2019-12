Quartu, fine del cantiere incubo: venerdì riapre il ponte su viale Colombo

Fine del cantiere incubo. Venerdì riaprirà al traffico il pinte su viale Colombo. C’è la conferma dagli uffici di via Porcu. Dopo lo stop estivo, il ponte è rimasto nuovamente chiuso per tutto novembre. Ma ora, anche se con qualche giorno di ritardo rispetto ai 30 previsti, i lavori sono terminati e le auto potranno nuovamente transitare sul lungosaline.

L’ordinanza del sindaco di Quartu Stefano Delunas di novembre aveva previsto “la sospensione della circolazione veicolare e pedonale in viale Colombo, in entrambi i sensi di marcia in corrispondenza dell’area del cantiere stradale” e nel tratto compreso tra viale Lungomare del Golfo di Quartu e l’area del cantiere. Da venerdì la circolazione riprenderà normalmente.