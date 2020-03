Quartu piange l’amatissimo parroco Don Antonio Porcu

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa dello storico sacerdote molto amato dai suoi parrocchiani: “Grazie per tutto quello che hai fatto per noi”. Domani sarà allestita la camera ardente nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice, i funerali si terranno martedì 3 marzo