Quartu piange Andrea Delogu, l’agente immobiliare stroncato da un malore: “Dimenticarti sarà impossibile” 

Choc e lacrime a Quartu per la morte di Andrea Delogu, un agente immobiliare conosciutissimo in città. Quarantacinque anni, sposato e con figli, Delogu è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava in una palestra. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Il cuore dell’uomo ha cessato di battere nel giro di pochi minuti e la salma sarebbe già stata restituita alla famiglia, distrutta dal dolore. Delogu era molto noto in tutta Quartu, sia per il suo lavoro sia per le sue passioni sportive, come le arrampicate e il trekking.

Tantissimi i messaggi di cordoglio già presenti sulla sua bacheca Facebook. “Riposa in pace, amico”, scrive Monica S. “Amico mio, non ci posso e non ci voglio credere. Ti ricorderò per sempre così”, questo il commento toccante, accompagnato da una foto, di Giuseppe R.