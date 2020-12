Quartu, paura nella notte a Pitz’e Serra: in fiamme il bar “Flower Park”

Un incendio è scoppiato nella notte al “Flower Park”, il lounge bar di via Malta a Pitz’e Serra. Si tratta dell’ex Caffè del parco. Le fiamme e la densa colonna di fumo, visibili anche a grande distanza, hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto, poco prima di mezzanotte, sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di viale Marconi. I pompieri hanno impiegato quasi due ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Il locale, proprio un anno fa, ai primi di dicembre, era stato rinnovato in seguito alla nuova gestione di tre imprenditori che si erano aggiudicati l’asta del Comune. E così, dopo anni di abbandono, i residenti della zona avevano a disposizione un nuovo locale. La conta esatta dei danni dev’essere ancora fatta, non sono chiare le cause del rogo.

Uno dei gestori, Mario Pisu, contattato da Casteddu Online, spiega che “il rogo può essere legato a un corto circuito. L’incendio è scoppiato nella veranda interna”.