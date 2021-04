Quartu, l’urlo di Simone: “Ho perso il posto in ristorante. Cerco lavoro, aiutatemi”

Quartu Sant’Elena – Il grido disperato di Simone Maullu, 36: “Sono una persona che si arrangia a fare un po’ di tutto chiedo solo un lavoro, voglio mantenere la mia famiglia”.

Un periodo difficilissimo, una crisi legata alla pandemia e alle ripercussioni economiche a essa legate.

Simone, a Radio Casteddu, spiega la sua situazione, comune purtroppo a tante famiglie, quella del lavoro che non c’è più: “Lavoravo in un ristorante ma il mio contratto è scaduto e non mi è stato rinnovato. Mi arrangio con qualche lavoretto ogni tanto ma non basta. Se qualcuno avesse bisogno, io sono disponibile per svolgere qualsiasi mansione”.

Per chi potesse offrire un lavoro a Simone Maullu, può contattarlo al 3480 36 9072.

