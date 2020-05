Quartu, l’incredibile crollo nella sede del 118: “Operatori in pericolo, lo specchio del caos all’Areus in Sardegna”. Il cedimento del soffitto è avvenuto lo scorso 25 aprile, ma solo oggi è stata fatta filtrare la notizia. Paolo Cugliara (Fials): “E meno male che nessun operatore sanitario o volontario era presente nella sede di Quartu del 118 quando è avvenuto il crollo- commenta il sindacalista- mi chiedo come sia possibile che i sanitari lavorino in situazioni così a rischio. Ma quello che è avvenuto tuo è la spia che qualcosa davvero non vanell’Areus in sardegna, che a mio avviso andrebbe commissariata al più presto”. Sul posto, nei giorni scorsi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, fortunatamente nonostante i diversi cedimenti nessuno è rimasto ferito.