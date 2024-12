Un saluto struggente e commosso quello per Giacomo Desogus e Matthias Steri, morti domenica scorsa durante una battuta di caccia nelle campagne di Santu Lianu.

Tante, tantissime le persone che hanno voluto essere presenti per salutare i due amici 28enne nella chiesa di Santo Stefano a Quartu. Amici, parenti e colleghi uniti in un dolore sordo e profondo, attoniti davanti a due bare bianche ricoperte di fiori. Alla fine della funzione, dei palloncini bianchi sono volati in cielo, quasi ad accompagnare i due ragazzi.

Un legame profondissimo quello di Giacomo e Matthias, “capace di resistere alle difficoltà”, come ha ricordato il parroco Don Giulio Madeddu. I feretri sono stati portati in spalla dagli amici cacciatori, e riposeranno vicini per sempre.