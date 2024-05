Quartu, ladri scatenati in pieno centro: “Ombrellone da 700 euro rubato e rivenduto a venti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un ombrellone del valore di 700 euro rubato in piena notte in pieno centro a Cagliari, accanto al viale Colombo. A compiere il furto un uomo che è entrato in azione quando nella piazza non c’era più nessuno, aiutato probabilmente da un palo che, poi, l’ha aiutato a portare via uno degli ombrelloni bianchi del bar Sa Prazza: “Per rivenderlo poi a venti euro”, aggiunge, sconsolata e arrabbiata, la titolare su Facebook. “Anche quest’anno ce l’hanno rubato”. Infatti non è il primo maxi parasole che viene portato via nonostante la piazza, e il locale, siano disseminati di telecamere che registrano, 24 ore su 24, ogni movimento. Il balordo potrebbe essere lo stesso che, negli ultimi mesi, ha compiuto altri furti e rapine non solo in pieno centro ma, anche, nella zona dei musicisti e nel rione di Santo Stefano.