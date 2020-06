Quartu, l’accesso alla spiaggia del Margine Rosso “arrugginito e poco stabile”: la protesta

Proteste da parte dei cittadini di Quartu Sant’Elena riguardo uno dei tre accessi alla spiaggia del Margine Rosso.

Soprattutto la ringhiera dell’ex Trocadero, “lato strada riverniciato mentre il lato mare tutto arrugginito”, non sarebbe particolarmente stabile e alte sterpaglie non renderebbero semplice e decoroso il passaggio.

Un luogo molto caro non solo per gli abitanti della zona, poiché la la sabbia è quella del Poetto ante ripascimento. Il fiore all’occhiello di Quartu, un piccolo gioiello da custodire e valorizzare.