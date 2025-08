Una discarica abusiva a cielo aperto cresce da mesi tra la vegetazione di Is Canaleddus, a Quartu Sant’Elena, a pochi passi da uno dei tratti di mare più belli della zona. A denunciare la situazione sono alcuni residenti e frequentatori della spiaggia, stanchi dell’incuria e dell’inciviltà. “La discarica si trova in una delle piazzole prima della rotonda di fronte a Is Canaleddus, racconta un cittadino, e ormai è piena di copertoni e rifiuti di ogni tipo”.

Dalla piazzola parte un piccolo sentiero che porta alla spiaggia, ma anche lì la spazzatura è ben visibile tra cespugli e alberi: plastica, materassi, oggetti abbandonati. “La foto non rende l’idea fino in fondo, ma ci sono davvero rifiuti ovunque”. Il rischio è che l’area, oltre a offrire uno spettacolo indecoroso a chi si avvicina al mare, diventi un pericolo ambientale serio. E chi vive o frequenta la zona lancia un accorato appello alle istituzioni: “Serve un intervento urgente per bonificare e controllare queste piazzole: altrimenti continueranno a essere usate come discariche abusive”.