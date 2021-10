Quartu, la vedova dal cuore d’oro: “Devo portare i fiori a mio marito ma voglio aiutare anche i poveri”

Ha acquistato un pacchetto di merendine al cioccolato, ci ha appiccicato sopra un biglietto e l’ha consegnato ad uno dei volontari dell’associazione degli Amici della Strada Sardegna di Selargius, realtà che opera già da tanto tempo tra Cagliari e hinterland, insieme alla Caritas, per aiutare i meno fortunati. Il bellissimo gesto arriva da Liliana, e a raccontarlo a Casteddu Online è il presidente del gruppo di volontari, Roberto Carrus: “Si tratta di una pensionata, vedova, che ha deciso di portare meno fiori, quest’anno, sua tomba del marito, e di aiutarci nei limiti delle sue possibilità. Non è sicuramente una donna che naviga nell’oro, anzi. Ed è proprio per questo che è un gesto bellissimo, che scalda i cuori di tutti”, dica Carrus, che ha postato su Facebook due foto. In una si vede il pacchetto di merendine con appiccicato un foglio con un messaggio, nell’altro il messaggio per intero.

“Vivo della mia pensione, questo mese devo comprare i fiori per mio marito ma volevo partecipare per aiutare i poveri. Grazie per quello che fate, angeli”. Firmato: Liliana. La pensionata quartese dal cuore d’oro.