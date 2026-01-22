“Le immagini che arrivano da Su Stangioni mostrano ancora una volta una situazione inaccettabile, già più volte denunciata e mai realmente affrontata.”Lo dichiara il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, tornando a segnalare lo stato di grave incuria in cui versa l’area.

“Nonostante interrogazioni, segnalazioni dei residenti e denunce pubbliche, Su Stangioni continua a essere lasciata all’abbandono. Un degrado che si protrae da anni e che peggiora progressivamente, in una zona densamente popolata che meriterebbe ben altre attenzioni.”

Il maltempo di questi giorni ha fatto emergere, ancora una volta, l’assenza totale di manutenzione ordinaria, a partire dalla mancata pulizia dei tombini, completamente ostruiti da fango e detriti, con il conseguente allagamento dell’isola ecologica.

“Già nel giugno del 2022 avevamo portato il problema all’attenzione dell’amministrazione – ricorda il Coordinamento – quando presentammo un’interrogazione per il recupero dell’area di Su Stangioni e la riapertura dell’isola ecologica, che per anni era stata eliminata.”

“All’epoca prendevamo atto della riattivazione del servizio, apprezzata dai residenti, ma sottolineavamo con forza che non bastava: chiedevamo sicurezza, manutenzione e attenzione costante per tutta l’area. A distanza di anni, quelle richieste sono rimaste inascoltate.”

Da qui la domanda rivolta all’amministrazione:

“Cosa è stato fatto concretamente dall’assessore con delega a Flumini dopo anni di interrogazioni e denunce? Quali interventi sono stati programmati?”

“Il degrado non è causato dal maltempo, ma dall’assenza di programmazione e di cura del territorio. Su Stangioni non può continuare a essere una periferia dimenticata.”