Quartu, la denuncia: “Casa sfregiata da fango ed escrementi per colpa della De Vizia”

Un errore durante la pulizia delle caditoie e una famiglia pronta a chiedere i danni alla De Vizia. Succede a Quartu, in pieno centro storico, in una palazzina di via Lamarmora. A raccontare il fatto è Massimo Moi, comproprietario dell’immobile nel quale vivono la sorella Rita (autrice del video a corredo dell’articolo) e la loro mamma, Clara Puddu: “Due giorni fa la De Vizia stava pulendo le caditoie e le fogne quando, all’operaio che teneva la pompa, il tubo è sfuggito e ha imbrattato di fango ed escrementi la facciata della palazzina, ritinteggiata non da molto. Il getto dell’acqua sporca ha raggiunto anche i balconi ed i condizionatori piazzati da appena una settimana, ricoprendoli totalmente”, raccontano. “Il giorno dopo sono tornati ma hanno detto di non avere colpe, nonostante avessimo anche un filmato che documenta tutti i danni”.

Che non sarebbero pochi, a quanto pare. “Alla polizia Locale sanno già tutto ed stato redatto anche un verbale. Faremo una richiesta di accesso agli atti e chiederemo alla De Vizia il risarcimento dei danni. Il Comune spesso punta il dito contro i cittadini cosiddetti incivili, ma spesso sono proprio gli abitanti a subire danni anche gravi”.