Quartu, la caserma di Flumini apre il primo luglio: i lavori di restyling slittano a ottobre

I carabinieri in azione sino al 30 settembre in via Mar Ligure, c’è l’ok dell’amministrazione comunale per garantire piena sicurezza nella zona del litorale: i lavori di riqualificazione da 250mila euro partono in autunno