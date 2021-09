Quartu, fa un incidente in auto: era ubriaco, nei guai 32enne di Burcei

Ieri a Quartu Sant’Elena, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 32enne di Burcei, disoccupato con alcune denunce a carico. L’uomo ha incidentato con la sua auto, sottoposto a test alcolemico è risultato essere positivo con un tasso di 1,86 grammi per litro, in sostanza oltre il triplo del limite consentito.