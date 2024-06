Quartu, in 600 sgomitano per avere il Reis ma i soldi devono ancora arrivare: cento restano a bocca asciutta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È di nuovo boom di richieste del Reis, il Reddito di inclusione sociale, fatte a Quartu. In poco meno di cinquecento hanno avuto tutti i requisiti previsti per ottenere il sussidio e una parte di loro dovrà restituirlo con lavori di pubblica utilità. Le domande accolte sono quasi cinquecento, poco meno di cento quelle rigettate perchè incomplete o perchè, grazie ad altri aiuti o a entrate non dichiarate al momento di compilazione o invio dei moduli, non spetta nessun aiuto economico. Gli elenchi saranno spediti in Regione entro fine mese, poi bisognerà attendere i tempi delle verifiche e delle successive erogazioni economiche del settore delle Politiche Sociali. La speranza è che i soldi arrivino entro l’estate, possibilmente prima della pausa di Ferragosto. Anche perchè il numero dei disperati è nettamente aumentato, anche al netto dei cento rimasti fuori dai giochi.

Il Comune aveva già fatto sapere di essere in difficoltà e di avere bisogno di maggiori fondi regionali per fare fronte al numero, crescente, di richieste del Reddito di inclusione sociale. Solo dopo che i soldi saranno nelle casse di Quartu, inoltre, sarà possibile effettuare una scrematura per capire in quanti potranno restituire il bonus economico con lavori di pubblica utilità.