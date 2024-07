Quartu, il rifugio dei gatti di via Turati distrutto dall’incendio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

IN AIUTO AL RIFUGIO DEI GATTI DI VIA TURATI A QUARTU SANT’ELENA, DISTRUTTO DALL’ INCENDIO.

Uno scenario apocalittico quello che avvolge l’area interessata dall’incendio di ieri sera che ha colpito la via Turati a Quartu Sant’Elena.

Le alte fiamme alimentate dal vento hanno raggiunto le abitazioni che sono state evacuate, l’aria irrespirabile avvolta dal fumo che senza sosta ha distrutto tutto quello che ha trovato nel suo cammino tra cui il rifugio dei gatti di via Turati.

Questa mattina Radio Zampetta Sarda ha fatto un sopralluogo accompagnata dalla volontaria che cura il rifugio, nella speranza di ritrovare tutti i gatti adulti e una ventina di cuccioli. Solo quattro dei piccoli nati si sono fatti vedere, mentre resta alta l’apprensione per gli altri sedici. Dei gatti adulti tre mancano all’appello.

Il rifugio è stato avvolto dalle fiamme e per i gatti non c’è più un posto che li possa accogliere, solo macerie e distruzione.

Maria, la volontaria che segue i gatti, ha bisogno di aiuti concreti per ricostruirlo. Potete entrare nella pagina Facebook di @radiozampettasarda per prendere visione della situazione drammatica.

Ĺa volontaria che collabora con noi offre uno stallo per accogliere I micini per un mese fino al ripristino del rifugio.

A seguire gli estremi per poter dare un contributo a queste povere anime:

Per raccolta fondi a nome di Manuela Scalas:

https://www.paypal.me/manuelascalas

Questo è l’IBAN della mia Postepay Evolution: IT53T3608105138283981084015

Verrà tutto documentato, inoltre cerchiamo volontari per aiutare con le catture e di manovalanza per ricostruire il rifugio, potete contattare la redazione di Radio Zampetta Sarda con un messaggio whatsapp al 348 0941 632 .

Si ringrazia chi si unirà a qualsiasi tipo di aiuto per salvaguardare i gattini, povere vittime di una tragedia incommensurabile.