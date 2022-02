Quartu, il green pass rallenta gli sos dei bisognosi: più di 800 attendono il bonus per l’affitto

Sono 820 le domande arrivate al Comune, da parte di altrettanti quartesi, per ottenere il bonus per l’affitto e per le bollette. Una parte delle richieste, però, presenta “delle anomalie nella compilazione” e, quindi, gli uffici delle Politiche sociali hanno richiesto integrazioni. Ecco perché arriva la proroga per presentare tutta la documentazione, valida sino al prossimo quindici febbraio. In ballo ci sono più di seicentomila euro. Ma ciò che emerge, anche abbastanza clamorosamente, stando alla determina firmata dal dirigente Lorena Cordeddu, è la difficoltà a presentare le carte, da parte di tanti quartesi bisognosi, per l’obbligatorietà del green pass: “Lo stato di emergenza del Covid-19 è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 e per questo si rende necessario agevolare i cittadini, anche in considerazione del fatto che è stata riscontrata in relazione a numerosi richiedenti la difficoltà a compilare e allegare online la documentazione necessaria alla presentazione dell’istanza, resa ancora più difficoltosa dall’obbligatorietà di esibizione di green pass, in vigore dal primo febbraio, per accedere agli uffici pubblici”. Insomma, la certificazione verde, che per gli uffici comunali si ottiene anche con un semplice tampone negativo dal costo di 15 euro, sta bloccando le richieste di aiuto dei bisognosi. Che, quindi, alla fine potrebbero essere molti di più di 820.

Il Comune corre ai ripari, pubblicando l’annuncio ufficiale della proroga utile a integrare i documenti. E approva un’autocertificazione, “al fine di semplificare il procedimento di presentazione dell’istanza”. E, ovviamente, a carte consegnate, sarà compito degli uffici comunali fare tutte le verifiche del caso si ogni singola domanda. Tutte le informazioni e i documenti ai possono scaricare al seguente link: https://www.comune.quartu.ca.it/novita/avvisi/5321-famiglie-in-statodi-bisogno-per-pagamento-canoni-di-locazione-e-utenze-domestiche-integrazioni-documenti