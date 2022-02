Quartu, il Carnevale per bambini culturale a Flumini: letture e disegni delle maschere nella biblioteca

Con l’arrivo del Carnevale la biblioteca di Flumini propone letture e laboratori tematici dedicati appunto a questa festa. Le iniziative, ideate e organizzate dalla Cooperativa Comes, sono aperte ai bambini da 0 a 10 anni. Venerdì 25 febbraio alle ore 17 è infatti in programma la prima serata alla scoperta delle maschere tipiche della nostra isola. L’appuntamento, intitolato appunto ‘Il carnevale nell’Isola’, prevede delle letture e la riproduzione/coloratura dei disegni di diverse maschere della tradizione del carnevale in Sardegna. Venerdì 4 marzo 2022, alla stessa ora, focus su ‘Il carnevale nelle regioni italiane’, con attività che guarderanno ai costumi d’oltremare. Per la partecipazione ai laboratori, che sono totalmente gratuiti, i bambini devono essere accompagnati da un adulto.

In considerazione del limitato numero di posti disponibili, è necessaria la prenotazione: si può chiamare in biblioteca al numero +390708989014 oppure recarsi di persona presso la sede, in via Mar Ligure.