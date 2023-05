Quartu, grosso incendio in una mansarda di via Praga: nessun ferito solo per miracolo

Un grosso incendio è scoppiato in cima ad una palazzina a due piani di via Praga a Quartu, in una zona dell’immobile riadattata come mansarda. Le fiamme, in poco tempo, sono riuscite forse anche spinte dal vento ad avvolgere tutto il piano della struttura, che è stato dichiarato inagibile dai pompieri, arrivati con ben tre squadre dal comando provinciale di viale Marconi per domare il rogo. L’allarme è stato dato subito dai residenti, impauriti per il fuoco e per il tanto fumo. I danni sembrano essere abbastanza ingenti, basti pensare che tutto un piano è stato avvolto dalle fiamme per molto tempo. Non si registrano, fortunatamente, feriti: un piccolo miracolo, vista la potenza del fuoco. Per precauzione, in via Praga è arrivata anche un’ambulanza del 118 ma, dopo un po’, ha fatto marcia indietro senza nessun ferito a bordo.

Le cause del rogo andranno chiarite dagli stessi vigili del fuoco intervenuti, sino a tardissima sera, per domare anche i focolai residui e mettere in sicurezza l’area, sbarrando le zone maggiormente colpite dal fuoco.