Una storia d’amore e di dignità che Patrizia Concu ha raccontato fino all’ultimo insieme all’amore della sua vita, Giovanni Piras. Una malattia terribile e beffarda che piano piano toglie tutto, ma non l’amore. Giovanni è stato portato via dalla Sla a soli 63 anni dopo anni di sofferenze. Ad annunciarlo è proprio lei, Patrizia, con un video social di poche, significative parole:“Ora sei libero, buon viaggio su sposu. Speriamo che i medici trovino la cura per la Sla”, l’auspicio di Patrizia.

La 57enne non ha solo lottato per il suo Giovanni ma per tutti coloro che vivono lo stesso dolore ogni giorno, assistendo i loro cari fra mille difficoltà. . “La mia è una battaglia non solo per mio marito bensì per tutti i malati perché hanno bisogno di questi strumenti per il loro benessere, per migliorare la qualità della vita duramente messa alla prova”, aveva raccontato a Casteddu Online Patrizia, che ha voluto donare una vita dignitosa a suo marito fino all’ultimo istante. E soprattutto, Giovanni se n’è andato circondato dall’amore dei suoi cari, a casa sua. Cosa che è stata possibile grazie all’attivazione del bando “Ritornare a casa”.

Un racconto che è un esempio per tutti coloro che non solo affrontano le stesse difficoltà ma per chi troppo spesso si gira dall’altra parte di fronte alle richieste d’aiuto dei familiari che sacrificano tutto per curare i loro cari.

L’ultimo saluto a Giovanni sarà celebrato il 21 agosto 2025 ale 15:30 nella parrocchia del Sacro Cuore di Quartu.