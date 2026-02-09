Un filo diretto tra Protezione Civile e cittadini per gestire le emergenze in tempo reale. È attivo da oggi a Quartu il nuovo sistema di notifica mobile, progettato per informare la popolazione su allerte meteo e rischi ambientali nel territorio comunale e regionale, ma anche per localizzare i cittadini che si trovano in zone a rischio, e poter quindi intervenire tempestivamente.

La novità introdotta a Quartu per volere dell’Amministrazione comunale si concretizza per mezzo dell’applicazione Tetralert. L’app non è un semplice contenitore di notizie che permette agli operatori di personalizzare i messaggi in base all’evoluzione dell’emergenza, programmando invii mirati e tempestivi, ma è anche uno strumento operativo di autoprotezione. L’utenza ha infatti la possibilità di consultare le mappe dinamiche per avere informazioni sul tipo di rischio, di approfondire cosa prevedono le procedure di evacuazione e di capire rapidamente come raggiungere i punti di raccolta più vicini.

Ma oltre ad informare sulle allerte in corso emanate dal Dipartimento di Protezione Civile, grazie alla geolocalizzazione, attivabile opzionalmente sul dispositivo, Tetralert rappresenta un aiuto fondamentale anche per chi deve soccorrere, perché permette di individuare istantaneamente la posizione degli utenti che si trovano nelle aree pericolose. Un sistema pensato anche per rispettare la privacy del cittadino: la posizione viene infatti elaborata solo all’interno del dispositivo e non viene condivisa con server esterni. Al momento dell’installazione, l’utente dovrà soltanto autorizzare le notifiche e il GPS, per garantire tutte le funzionalità del servizio.

L’Applicazione TetrAlert è disponibile gratuitamente da oggi, lunedì 9 febbraio, su Google Play Store (per Android) e su App Store (per iOS). “Invitiamo caldamente ogni residente a installare l’app – dichiara il Sindaco Graziano Milia -: in situazioni di allerta, avere un’informazione corretta e repentina sul proprio smartphone può fare la differenza. Non solo, nei casi di condizioni meteorologiche avverse potremmo avere una mappatura più immediata sulle criticità, in modo che si possa programmare l’azione del Centro Operativo Comunale proprio in base alle urgenze. I cambiamenti climatici stanno creando condizioni di rischio sempre maggiori. Anche per questo, sempre maggiore dev’essere l’utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici, che ci danno una grande mano nell’azione di contrasto” conclude il Primo Cittadino.

Oltre alla app è disponibile il servizio di messaggistica che avvisa i cittadini in tempo reale sulle allerte meteo emanate dalla Regione. Per ricevere i messaggi di testo o vocali bisogna iscriversi attraverso il seguente link https://quartusantelena.tetralert.it/. “Rinnoviamo l’invito a iscriversi anche al servizio di messaggistica, strumento rapido e fondamentale per gli avvisi”, aggiunge Milia.