Quartu, festa grande al bar Matta: centrato un 5 da 34 mila euro al Superenalotto

Di



hinterland

La Dea bendata bacia Quartu. Festa grande al bar ricevitoria di Daniele Matta in piazza Azuni per una vincita da 34 mila euro al Superenolotto. E la città alle prese con le polemiche legate ai lavori del ponte in viale Colombo, può festeggiare la bella notizia