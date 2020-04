Quartu esulta contro il Coronavirus, tamponi negativi nella comunità e un altro guarito

Sono tutti negativi i tamponi sugli ospiti e il personale sanitario della comunità integrata di Quartu Sant’Elena dov’era stato riscontrato un caso di positività al Covid-19. Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Delunas: “L’Ats, dopo aver effettuato in rapida successione i tamponi a tutti i degenti e a tutto il personale sanitario e amministrativo della comunità integrata quartese in cui il giorno di Pasqua era rientrata un’anziana ospite poi risultata positiva al Coronavirus, ci ha comunicato che i risultati sono tutti negativi. Nessun contagio quindi e sospiro di sollievo per i tanti soggetti fragili della struttura così come per la città tutta. Inoltre”, prosegue Delunas, “registriamo anche la diminuzione dei casi di Coronavirus in città. L’Ats ci ha infatti comunicato la guarigione di un altro nostro concittadino e i numeri dicono ora che i quartesi positivi sono 17, di cui solo 2 in ospedale e 15 in isolamento domiciliare”.

“Lentamente si intravede un accenno di arcobaleno all’orizzonte. Non molliamo ora. Perché quel bagliore di luce che tutti aspettavamo non è più così lontano”.