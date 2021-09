E’ entrato al supermercato Carrefour di viale Marconi a Quartu, e come se nulla fosse, ha nascosto nel giubbotto una console Nintendo Switch del valore di 330 euro. A insospettire la commessa l’uomo che gironzolava per il negozio in modo anomalo. A finire nei guai un 29enne di Quartu, già noto alle forze dell’ordine. Ad allertare i carabinieri sono stati poi gli addetti alla sicurezza, che ha bloccato l’uomo all’uscita del supermercato con la refurtiva. E’ stato denunciato per furto aggravato.