Quartu, ecco le misure anti Covid di Milia: stop dalle 20 a tutti i distributori automatici. Con l’Ordinanza n.83 del 20/11/2020 il Sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia ha disposto la seguente misura nell’ambito del contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 mediante il divieto di assembramento:

obbligo di chiusura dalle ore 20,00 fino alle ore 05,00 per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici H24, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso alla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via.

La seguente disposizione è valida dalle ore 00,00 del giorno 21 novembre 2020 fino alle ore 24,00 del giorno 14 dicembre 2020, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da Covid-19.