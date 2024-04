Quartu, difende un ragazzo dai bulli al Poetto: “Aggredita e picchiata da un gruppo di balordi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha rimediato delle fratture ad alcune costole e si trova in un letto del Brotzu, una 25enne, rimasta vittima di un’aggressione nel weekend al Poetto di Quartu. La ragazza, stando a quanto emerso dal suo racconto, si sarebbe messa in mezzo a un’altra discussione, tra un ragazzo e un gruppo di balordi che lo stava prendendo di mira, con battute pesanti e squallide, sul suo abbigliamento. Gli screzi sono iniziati davanti a un locale e quando la venticinquenne, insieme alla sorella, sono intervenute per difendere il giovane, il branco si è subito compattato e qualcuno ha rifilato dei pugni ad una delle giovani. La polizia di Quartu ha già avviato delle indagini, ma sarà comunque fondamentale che la vittima presenti una dettagliata denuncia una volta che verrà dimessa dall’ospedale. Le due, stando a quanto trapela, non conoscevano il ragazzo finito nel mirino dei bulli, ma hanno deciso di intervenire perchè l’avrebbero visto in difficoltà.

Una mano d’aiuto potrà arrivare dalle telecamere presenti sul lungomare quartese. Uno dei vari occhi elettronici posizionati già da tempo tra la passeggiata e la spiaggia potrebbe dare una mano per individuare tutti i protagonisti del fattaccio e, soprattutto, offrire una ricostruzione fedele di quanto accaduto.