I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, a conclusione di una mirata attività ispettiva finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una 46enne di origini cinesi, residente nel capoluogo.
La donna, titolare di un’impresa operante nel settore dell’estetica con sede operativa a Cagliari, è ritenuta responsabile di non aver provveduto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente. Tale omissione configura una violazione degli obblighi del datore di lavoro posti a presidio dell’integrità fisica e della salute del personale impiegato.
All’esito degli accertamenti condotti dai militari specializzati, sono state comminate ammende per un importo complessivo di 1.500 euro.