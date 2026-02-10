Quartu Sant’Elena, cumuli di deiezioni canine che traboccano dal porta rifiuti: “Non sono state ritirate, in via Turati spettacolo indecoroso e maleodorante”. Alcune bustine sono in terra, le altre dentro il cestino che non può più contenere ciò che Fido lascia a terra e i padroni, premurosamente, raccolgono: “Non si sa perché non siano state prese dagli incaricati, speriamo che il disagio venga risolto presto” spiegano i frequentatori dell’area verde messa a disposizione per gli amici a quattro zampe.

“In via Boito hanno risolto con sacchetti appesi. Certo, meglio di nulla anche se probabilmente si tratta di una soluzione temporanea”. La situazione dei giorni scorsi raccontava dei porta rifiuti vandalizzati da uno o più ignoti e subito presa in carico dalle istituzioni che hanno garantito il riposizionamento dei cestini.