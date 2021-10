Quartu corre verso il “contagio zero”: solo 61 positivi in città, crollo continuo del virus

La “bolla” del Covid si è sgonfiata anche a Quartu Sant’Elena. Appena sessantuno positivi in città e tre quartesi ricoverati all’ospedale. Dalla tripla alla doppia cifra, decisamente bassa, nel giro di due mesi. Dopo un luglio e agosto da bollino quasi rosso, con 500 contagiati, la curva del virus è in caduta libera e la terza città della Sardegna corre verso il contagio zero. Sono questi gli ultimissimi numeri forniti dall’Ats all’amministrazione comunale quartese.

E intanto, in attesa dell’open day vaccinale di stasera, nell’hub di via Beethoven fioccano le vaccinazioni: la media è di oltre mille dosi al giorno. Qualche giorno fa il picco con più di 1400.