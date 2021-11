Quartu sempre più smart, “troviamo spazi per 29 nuove colonnine per le auto elettriche accanto ai parcheggi a pagamento”

Più colonnine di ricarica per le auto elettriche a Quartu Sant’Elena, il Comune dovrà valutare tutte le zone della città dove poterle installare, anche accanto ai parcheggi a pagamento. A un tiro di schioppo dalle tante strisce blu presenti, infatti, in un futuro non troppo lontano ci sarà la possibilità di poter ricaricare anche le macchine “green”. Tutto grazie alla mozione, presentata dal leader dell’opposizione in Consiglio comunale, il sardista Christian Stevelli, e approvata all’unanimità: “Abbiamo impegnato sindaco e giunta a verificare la fattibilità, nella prossima gara per l’affidamento dei parcheggi a pagamento, di posizionare nuove colonnine ogni tot di stalli. Il piano d’azione della Regione”, ricorda Stevelli, “mette in campo ingenti risorse economiche, ben 18,5 milioni, per il posizionamento di colonnine di ricarica elettrica, e anche noi possiamo beneficiarne, basta individuare 29 zone”. Il sì dell’Aula, alla fine, è stato bipartisan. Sarà compito delle commissioni competenti, ora, stilare un piano e un progetto validi.

“Inoltre”, aggiunge Stevelli, “va capito se c’è la possibilità, con l’adeguamento del Puc al Prr, di poter inserire un articolo per individuare zone per l’installazione delle colonnine anche nelle nuove pianificazioni di spazi e aree all’interno della città, ed eventualmente incrementarne il numero”.