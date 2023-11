Quartu, chi vuole adottare questi bellissimi micini “sinfonici”?

I MICINI SINFONICI: BEYONCÈ CHOPIN E MOZART CERCANO ADOZIONE DEL CUORE.

Radio zampetta sarda vi propone 3 micini di 2 mesi circa in cerca di un’ adozione responsabile del cuore.

Recuperati in una via di Quartu, zona musicisti stranieri abbiamo voluto battezzarli come Micini Sinfonici.

Sono aperte le prenotazioni per poterli conoscere di persona, la femminuccia Beyoncè è dolcissima ed è sotto terapia antibiotica per l’ occhietto che è in via di guarigione.

Mozart è la fotocopia della mamma gatta, mentre Chopin dal pelo lucidissimo nero è una micro pantera in miniatura.

Sono stati trattati con antiparassitario e godono di ottima salute.

Per ulteriori informazioni contattate la redazione al 348 0941 632

Solo ed esclusivamente adozioni responsabili che garantiscano vita in sicurezza.