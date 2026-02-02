Quartu Sant’Elena, cestini per raccogliere le deiezioni canine distrutti dai vandali: “I sacchetti vengono abbandonati a terra o nelle aiuole”. In via Boito sono state divelte e portate via, l’assessore Tore Sanna: “Ringrazio i cittadini per la segnalazione, al più presto verranno riposizionate”.

“Da via Boito le uniche due cassette predisposte per le deiezioni canine non ci sono più” spiega Alessio F.

“Il quartiere di Santo Stefano è frequntato da tantissimi cani ed i proprietari non sanno come fare per liberarsi degli escrementi. Due cassette erano assolutamnente insufficienti figurarsi nessuna. Il risultato è visibile: in tanti abbandonano in terra”. Sanna, interpellato dalla Redazione di Casteddu Online, ha assicurato che il servizio verrà ripristinato”.