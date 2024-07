Quartu, cerca di evitare un’auto ma finisce ribaltata: donna estratta dalle lamiere e portata all’ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Curioso incidente in piazza 4 Novembre a Quartu. Una donna al volante di una Toyota, probabilmente per evitare di andare a sbattere contro un’altra vettura che stava uscendo da un parcheggio, si è ribaltata su un fianco. Rimasta incastrata tra le lamiere, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dai poliziotti, intervenuti sotto gli occhi di tante persone, tra gli anziani habituè della piazza e vari passanti. Si è temuto il peggio per dell’olio e benzina fuoriusciti, ma non c’è stato nessun incendio. La malcapitata è stata portata con un’ambulanza del 118 all’ospedale, ha qualche graffio ma sta bene.